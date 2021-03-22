Укололся и поехал: где вакцинация облегчает жизнь туристам
На прошлой неделе стало известно, что Вьетнам подумывает о том, чтобы открыться для вакцинированных туристов. Однако пока — из весьма ограниченного числа стран: прежде всего, для туристов из Китая, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда, причем без обязательного карантина для тех, кто прошел полную вакцинацию от COVID-19. Как заявил председатель Вьетнамской туристической ассоциации (VTA) Нгуен Хуу Тхо, у страны есть “благоприятные условия для выхода туристической индустрии на международные рынки с начала третьего квартала”. Впрочем, консультации по поводу условий для въезда еще идут.
А вот в Исландии уже все решили: на прошлой неделе стало известно, что страна готова принимать вакцинированных туристов без карантина — не только граждан ЕС, но и тех, кто привился сертифицированными Европейским медицинским агентством вакцинами. “Мир прошел через многое за последние двенадцать месяцев, и мы все надеемся на медленное и безопасное возвращение к нормальной жизни, — сказала по этому поводу премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир. — В том числе и на возобновление возможности путешествовать, что ценно для культуры, торговли и предпринимательства. Решение о применении пограничных льгот для вакцинированных лиц в странах за пределами зоны ЕС является логическим продолжением нашей нынешней политики”. Более подробнее об открытии Исландии можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кроме того, о приеме туристов из всех стран мира заявили и Сейшельские острова. Паспорт вакцинации или соблюдения карантина по прибытии не требуется, единственное, что нужно — предъявить отрицательный результат теста, сделанного за 72 часа до посадки в самолет. Подробнее о новых правилах посещения Сейшельских островов можно прочитать ЗДЕСЬ.
О полном открытии границ для вакцинированных туристов заявляют и власти Греции, которые собираются открыть новый туристический сезон уже в мае. При предъявлении документа о прохождении вакцинации туристам не придется соблюдать карантин по прибытии или делать дополнительные тесты на коронавирус. Аналогичное решение приняли и в Грузии.
Не обязательной, но желательной, будет вакцинация для тех, кто решит поехать в Таиланд — там, правда, туристический сезон начнется только в ноябре 2021 года. Начиная с апреля, в стране сокращается карантин для привитых путешественников — он составит семь дней (вместо 15). При этом некоторые точки притяжения туристов Таиланда полагаются в решении об открытии своих курортов на вакцинацию работников индустрии туризма. Так, остров Самуи объявил, что в октябре откроется для туристов без обязательного карантина при условии, если от коронавирусной инфекции будет привито 70% людей, занятых обслуживанием путешественников.
Вакцинировать, прежде всего, работников индустрии гостеприимства и ресторанного бизнеса намерены и на Бали в Индонезии. Власти острова определили “зеленую зону” — населенные пункты, куда смогут приезжать путешественники. Это Убуд, Санур и Нуса-Дуа. Создание “зеленых зон” стало частью общенациональной программы “Covid-19 safe travel” — она, в частности, подразумевает вакцинацию всех, кто живет и работает в этих местах. Сроки открытия Бали, однако, пока не определены, но президент Индонезии Джоко Видодо заявил 17 марта, что надеется открыть остров к середине лета, сообщало индонезийское агентство ANTARA.