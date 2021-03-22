Укололся и поехал: где вакцинация облегчает жизнь туристам

На прошлой неделе стало известно, что Вьетнам подумывает о том, чтобы открыться для вакцинированных туристов. Однако пока — из весьма ограниченного числа стран: прежде всего, для туристов из Китая, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда, причем без обязательного карантина для тех, кто прошел полную вакцинацию от COVID-19. Как заявил председатель Вьетнамской туристической ассоциации (VTA) Нгуен Хуу Тхо, у страны есть “благоприятные условия для выхода туристической индустрии на международные рынки с начала третьего квартала”. Впрочем, консультации по поводу условий для въезда еще идут.

А вот в Исландии уже все решили: на прошлой неделе стало известно, что страна готова принимать вакцинированных туристов без карантина — не только граждан ЕС, но и тех, кто привился сертифицированными Европейским медицинским агентством вакцинами. “Мир прошел через многое за последние двенадцать месяцев, и мы все надеемся на медленное и безопасное возвращение к нормальной жизни, — сказала по этому поводу премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир. — В том числе и на возобновление возможности путешествовать, что ценно для культуры, торговли и предпринимательства. Решение о применении пограничных льгот для вакцинированных лиц в странах за пределами зоны ЕС является логическим продолжением нашей нынешней политики”. Более подробнее об открытии Исландии можно прочитать ЗДЕСЬ.

Кроме того, о приеме туристов из всех стран мира заявили и Сейшельские острова. Паспорт вакцинации или соблюдения карантина по прибытии не требуется, единственное, что нужно — предъявить отрицательный результат теста, сделанного за 72 часа до посадки в самолет. Подробнее о новых правилах посещения Сейшельских островов можно прочитать ЗДЕСЬ.