22.03.2021, 07:30
На прошлой неделе береговая охрана Финляндии развернула 48 пассажиров из Эстонии(3)
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Всего посредством паромного сообщения в страну на прошлой неделе прибыло 9000 человек, пишет YLE.
В портах Хельсинки в период с 15 по 20 марта развернули 48 пассажиров из Эстонии, сообщает Береговая охрана Финского залива.
Всего через порты Хельсинки в Финляндию прибыло около 9 000 человек. Количество прибывающих пассажиров сокращается уже несколько недель.
На 9-й неделе их число составило 13 129 человек, на 10-й неделю – 10 703 человека.
Береговая охрана Финляндии напоминает, что критерии въезда должны быть соблюдены, и человек, например, не может сам обосновать уровень необходимости своей командировки. Также отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о вакцинации не являются достаточными основаниями для въезда иностранного гражданина.