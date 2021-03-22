На прошлой неделе береговая охрана Финляндии развернула 48 пассажиров из Эстонии

В портах Хельсинки в период с 15 по 20 марта развернули 48 пассажиров из Эстонии, сообщает Береговая охрана Финского залива.

Всего через порты Хельсинки в Финляндию прибыло около 9 000 человек. Количество прибывающих пассажиров сокращается уже несколько недель.

На 9-й неделе их число составило 13 129 человек, на 10-й неделю – 10 703 человека.

Береговая охрана Финляндии напоминает, что критерии въезда должны быть соблюдены, и человек, например, не может сам обосновать уровень необходимости своей командировки. Также отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о вакцинации не являются достаточными основаниями для въезда иностранного гражданина.