Сбежать от ограничений: в какие города можно улететь из Таллиннского аэропорта

Рейсы осуществляются в следующие аэропорты:

* Амстердам (airBaltic)

* Франкфурт (Lufthansa)

* Хельсинки (Finnair)

* Киев (Wizz Air)

* Лондон (airBaltic)

* Минск (Belavia)

* Осло (airBaltic)

* Рига (airBaltic)

* Стокгольм (SAS)

* Варшава (LOT)

! Начиная с 16 марта для въезда в Нидерланды необходимо предоставить либо негативный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 24 часов до вылета, либо сделанный в течение 24 часов до вылета тест на антигены и сделанный в течение 72 часов до въезда в страну негативный ПЦР-тест. Пассажирам, проезжающим через Нидерланды транзитом, необходимо наличие негативного результата ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до въезда в страну.

Согласно установленным правилам, на самоизоляции следует оставаться тем прибывающим в Эстонию, которые приезжают из европейских стран, где кумулятивное количество положительных тестов на 100 000 жителей за последние 14 дней превышает 150. Обязанность самоизоляции не распространяется, если соответствующий показатель менее 150. На этой неделе без ограничений в Эстонию можно приехать только из 4 стран: Исландии, Ирландии, Испании и Португалии.

Начиная с 13 февраля в Таллиннском аэропорту работает пункт тестирования медицинского центра Confido, предлагающий экспресс-тесты на антигены коронавируса для вылетающих пассажиров. Часы работы пункта тестирования: Пн.-Пт. – 11:00-18:00; Сб.-Вс. – 07:00-16:00. Кроме того, заведение открыто ранним утром: Чтв.- Пн. 04:00 – 06:30. Пункт тестирования располагается на 0 этаже пассажирского терминала Таллиннского аэропорта, рядом с выходом на этаж Р0 паркинга. Тест вместе с выдачей сертификата стоит 40 € евро.

