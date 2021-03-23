Поиграем? Лесная викторина RMK знакомит с самыми удивительными фактами о природе Эстонии

“Лесная викторина — это хорошая возможность предложить ученикам, временно обучающимся дистанционно, радость открытий и интересные познания о нашей природе. В юбилейный год Лахемааского национального парка многие вопросы приведут нас на тропинки нашего старейшего национального парка, чтобы мы могли открыть для себя заливы и болота, валуны и природные тропы северного побережья. Помимо прочего, можно будет узнать, какие приключения ждали Уне-Мати в Лахемаа и где прервал вспашку Калевипоэг, откуда взялись большие валуны и как мы можем сохранить природу чистой от мусора”, — представила основную тему викторины этого года инфо-менеджер отдела рекреации RMK Тийна Нельяндик.

В викторине могут принять участие все школьники Эстонии, учащиеся русскоязычных школ могут пройти викторину на русском языке. Участие происходит по классам, хотя каждый ученик отвечает самостоятельно. В викторине есть два варианта вопросов: один для 1-4 классов и другой для 5-12 классов. Победители будут определены в трех возрастных группах: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-12 классы. При ответе на вопросы можно пользоваться справочными материалами, а также советоваться с другими учениками и учителем, чтобы вместе узнать больше о природе.

Викторина открыта для ответов с 22 марта по 29 апреля, результаты будут объявлены 3 мая.

“10 лучших классов в каждой возрастной группе получат в качестве наград призовые программы в подходящих им посетительских центрах RMK, при этом награда также включает в себя компенсацию поездки на автобусе в размере до 200 евро. Кроме того, мы также отметим призами лучших наставников классов”, — сказала Тийна Нельяндик.

Викторина опубликована на сайте RMK Loodusega koos: https://loodusegakoos.ee/liesnaia-shkola/liesnaia-viktorina.

Информацию об истории лесного хозяйства, жизненном цикле леса, лесозаготовительных работах и благах леса можно найти на сайтах сайтах www.loodusegakoos.ee/eto-intieriesno и www.rmk.ee/les. Дополнительную информацию о лесной викторине и помощь вы можете получить по адресу электронной почты metsaviktoriin@rmk.ee.