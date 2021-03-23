Во многих случаях для путешествий достаточно сертификата с результатом теста на наличие антигена(1)
Директор по продажам Salva Kindlustus Каупо Калев объяснил, что, поскольку в дополнение к страхованию путешествий компания предлагает также медицинское страхование в связи с заболеванием COVID-19, многие из планирующих путешествия интересуются, каким образом и на каких условиях в нынешней ситуации в принципе возможно въехать в ту или иную страну. “В общих чертах многие страны требуют предъявить отрицательный результат анализа на коронавирус, сделанный за определенное количество часов до поездки. На практике же случались ситуации, когда людям приходилось отменять или откладывать поездки, потому они не могли попасть на тестирование или не успевали получить ответ из лаборатории”, — сказал Калев.
До сих пор не слишком распространена информация о том, что на самом деле многие страны не требуют лабораторного ПЦР-теста, принимая также сертификат с результатом теста на наличие антигена к коронавирусу. “Преимуществами теста на антиген является более низкая цена и быстрый результат — ответ и сертификат можно получить меньше, чем за час. Наряду с многочисленными медицинскими учреждениями сдать анализ можно и в пунктах тестирования Confido, которые есть во многих торговых центрах, а также непосредственно в аэропорту и D-терминале Таллиннского порта. Кроме того, для клиентов Salva, оформивших у нас страхование путешествий, тестирование на коронавирус в Confido обойдется дешевле”, — прокомментировал представитель страховой компании.
Сертификат с результатом теста на наличие антигена к коронавирусу принимают большинство стран Европы, а также некоторые другие. Поскольку информация о тестировании на COVID-19 склонна быстро меняться, рекомендуется обязательно ознакомиться с правилами непосредственно перед поездкой. Каупо Калев добавил, что в настоящий момент особенно строгие требования выдвигают, например, Нидерланды — для въезда в эту страну необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа, а также тест на антиген, сделанный за 2 часа до полета.
Исполнительный директор Confido Ристо Лаур рассказал, что, поскольку результаты теста на антиген готовы меньше, чем через час, проще и удобнее всего сдать анализ непосредственно перед рейсом в Таллиннском аэропорту. “Но учитывайте, что для сдачи анализа в аэропорту следует обязательно забронировать время, чтобы не оказалось, что вас не смогут принять в нужное время. Непосредственно перед отправлением рейсов обычно много желающих пройти тестирование, а предварительно бронирование заметно упростит процесс. Выбирая время, учитывайте также, что на оформление сертификата может уйти до 30 минут. Если же вы предпочитаете отправляться в аэропорт с полной уверенностью, что попадете на рейс, анализ можно сдать за день до полета в любой из наших экспресс-клиник”, — прокомментировал Лаур.
С июня прошлого года страховая компания Salva предлагает новый тип страхового покрытия — страховую защиту на случай отмены поездки по причине COVID-19 и медицинское страхование в связи с заболеванием COVID-19, помогающее покрыть расходы в связи с болезнью. Страхование покрывает расходы, возникшие за рубежом по причине заболевания COVID-19, расходы в связи с необходимостью соблюдения карантина и, при необходимости, также стоимость новых билетов домой. Кроме того, в Salva можно выбрать сумму страхового возмещения вплоть до 1 миллиона евро, что позволит покрыть любые связанные со здоровьем расходы в том числе в странах, где медицинские услуги чрезвычайно дороги.
Директор по продажам Salva Kindlustus Каупо Калев подчеркнул, что, планируя в текущей ситуации зарубежные поездки, особенно важно проконсультироваться со специалистом туристического бюро или страховой компании, поскольку страховка хоть и покрывает расходы в связи с заражением коронавирусом, но никак не защитит от сопутствующих закрытию границ расходов в связи с отменой рейсов.
С актуальной информацией о требованиях стран к въезжающим можно ознакомиться на сайте: reisitargalt.vm.ee