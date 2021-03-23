Во многих случаях для путешествий достаточно сертификата с результатом теста на наличие антигена

Директор по продажам Salva Kindlustus Каупо Калев объяснил, что, поскольку в дополнение к страхованию путешествий компания предлагает также медицинское страхование в связи с заболеванием COVID-19, многие из планирующих путешествия интересуются, каким образом и на каких условиях в нынешней ситуации в принципе возможно въехать в ту или иную страну. “В общих чертах многие страны требуют предъявить отрицательный результат анализа на коронавирус, сделанный за определенное количество часов до поездки. На практике же случались ситуации, когда людям приходилось отменять или откладывать поездки, потому они не могли попасть на тестирование или не успевали получить ответ из лаборатории”, — сказал Калев.

До сих пор не слишком распространена информация о том, что на самом деле многие страны не требуют лабораторного ПЦР-теста, принимая также сертификат с результатом теста на наличие антигена к коронавирусу. “Преимуществами теста на антиген является более низкая цена и быстрый результат — ответ и сертификат можно получить меньше, чем за час. Наряду с многочисленными медицинскими учреждениями сдать анализ можно и в пунктах тестирования Confido, которые есть во многих торговых центрах, а также непосредственно в аэропорту и D-терминале Таллиннского порта. Кроме того, для клиентов Salva, оформивших у нас страхование путешествий, тестирование на коронавирус в Confido обойдется дешевле”, — прокомментировал представитель страховой компании.

Сертификат с результатом теста на наличие антигена к коронавирусу принимают большинство стран Европы, а также некоторые другие. Поскольку информация о тестировании на COVID-19 склонна быстро меняться, рекомендуется обязательно ознакомиться с правилами непосредственно перед поездкой. Каупо Калев добавил, что в настоящий момент особенно строгие требования выдвигают, например, Нидерланды — для въезда в эту страну необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа, а также тест на антиген, сделанный за 2 часа до полета.