Москва, Киев, Стамбул и Малага: Таллиннский аэропорт переходит на летнее расписание. В график возвращаются 17 международных направлений

На данный момент из Таллинна можно улететь по 9 международным направлениям. Рейсы осуществляются в Амстердам (airBaltic), Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Лондон (airBaltic), Минск (Belavia), Осло (airBaltic), Ригу (airBaltic), Стокгольм (SAS) и Варшаву (LOT).

В ближайшее время в график рейсов Таллиннского аэропорта вернутся многие рейсы, отмененные из-за ограничений. Так, уже в это воскресенье авиакомпания Wizz Air начнет летать по маршруту Таллинн-Киев. Кроме того, в конце марта возобновляются рейсы airBaltic в Берлин.

В следующие два месяца улететь можно будет в следующие города:

С апреля: Милан (Ryanair), Стокгольм (airBaltic), Стамбул (Turkish Airlines), Малага (airBaltic), Москва (Аэрофлот) и Львов (Wizz Air)

С мая: Брюссель (airBaltic), Лондон (easyJet), Париж (airBaltic), Вену (Wizz Air; Ryanair), Осло (Wizz Air), Осло (Norwegian), Афины (Aegean), Милан (Wizz Air), Харьков (Wizz Air), Берлин (Ryanair) и Дублин (Ryanair).

С июня: Цюрих (SWISS)

“Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация как в Финляндии, так и других странах Европы в настоящее время не является хорошей и доступность вакцин ниже, чем ожидалось, мы прогнозируем в летние месяцы постепенное восстановления рейсов и числа пассажиров. Сегодня авиакомпании корректируют свои расписания каждую неделю и при улучшении ситуации и наличии спроса готовы увеличивать число рейсов на существующих направлениях и добавлять новые направления”, — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Он также отметил, это сейчас речь идет об имеющемся на сегодняшний день плане полетов. “Очень вероятно, что в летнем расписании будут еще изменения. Тем, кто хочет летом путешествовать, мы рекомендуем следить за веб-сайтами авиакомпаний и, при необходимости, при планировании поездки советоваться со своим туроператором”, — добавил он