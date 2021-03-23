Таллинн возьмет курс на развитие устойчивого туризма

В ходе оценки GDSI определяется устойчивость Таллинна как туристического города по 69 международным критериям. Оцениваются экологические, экономические и социальные аспекты места назначения. Важная роль отводится шагам, предпринятым поставщиками услуг в сфере туризма в направлении устойчивого развития индустрии, а также городского туризма и сотрудничества с предпринимателями в этой сфере. Индекс GDS — ведущая в мире программа по повышению устойчивости городов, их мероприятий и туризма. Индекс GDS помогает предприятиям туристического сектора, туристическим организациям и профессиональным союзам мест назначения разрабатывать эффективные стратегии и практики для достижения целей бережного развития.

Отвечающий за развитие столичного туризма вице-мэр Айвар Рийсалу подтвердил важность устойчивого развития.

“Оценка устойчивости туристических мест назначения на международном уровне является хорошей основой для определения целей и действий в направлении устойчивого развития Таллинна в качестве туристического объекта. Программа позволяет сравнить Таллинн с другими туристическими городами, принять участие в дискуссиях и консультациях с профессионалами в этой области и туристическими организациями других городов. Ценность кроется и в маркетинговой составляющей программы, ведь устойчивое развитие становится важным конкурентным преимуществом мест назначения”, — сказал Рийсалу.

В Таллиннской стратегии развития 2035 отмечено, что Таллинн — экологичный город международного масштаба, жители которого смотрят в будущее и ценят наследие. Таллинн претендует на титул Зеленой столицы Европы 2023, что является одним из шагов на пути к экологичному городу международного масштаба.

Исходя из концепции Таллинна, одна из целей туристической программы — добиться того, чтобы столичный туризм был устойчивым — бережным по отношению к окружающей среде, местной истории и культурному наследию, а также создающим ценности для местного сообщества.