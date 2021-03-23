Коммерческий директор Таллиннского аэропорта: в ближайшее время явных мест для туризма нет

“Количество рейсов может увеличиться, если реализуется положительный сценарий, однако открытие новых линий может быть отложено, если границы в определенном пункте назначения просто не откроются или там не будут ждать туристов”, — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

По его словам, все авиакомпании хотели бы как можно скорее открыть маршруты, но эпидемиологическая ситуация в Европе не позволяет этого. Летний план полетов, по его словам, скорее осторожный.

“В ближайшие месяцы явных мест для туризма нет. Летний план полетов действует с конца марта до конца октября. В летнем плане полетов авиакомпании фактически сообщают о том, что они планируют на все лето. Это своего рода такой маяк, о котором люди могли бы подумать и куда могли бы отправиться. Сейчас разумно выполнять установленные странами требования, оставаться здоровыми, соблюдать дистанцию, а если ситуация улучшится, то снова отправляться в путешествие”, — пояснил Пяргмяэ.