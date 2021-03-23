Новости
23.03.2021, 07:00

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта: в ближайшее время явных мест для туризма нет

 (5)
Eero Pärgmäe
Eero Pärgmäe
Foto: Karli Saul
Хотя Таллиннский аэропорт вчера сообщил о летнем плане полетов, но желающим путешествовать на него следует ориентироваться скорее во второй половине лета, пишет rusERR.

“Количество рейсов может увеличиться, если реализуется положительный сценарий, однако открытие новых линий может быть отложено, если границы в определенном пункте назначения просто не откроются или там не будут ждать туристов”, — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

По его словам, все авиакомпании хотели бы как можно скорее открыть маршруты, но эпидемиологическая ситуация в Европе не позволяет этого. Летний план полетов, по его словам, скорее осторожный.

“В ближайшие месяцы явных мест для туризма нет. Летний план полетов действует с конца марта до конца октября. В летнем плане полетов авиакомпании фактически сообщают о том, что они планируют на все лето. Это своего рода такой маяк, о котором люди могли бы подумать и куда могли бы отправиться. Сейчас разумно выполнять установленные странами требования, оставаться здоровыми, соблюдать дистанцию, а если ситуация улучшится, то снова отправляться в путешествие”, — пояснил Пяргмяэ.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)