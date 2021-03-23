Испания открылась для туристов. Но не для всех…

Перемещение внутри страны по-прежнему ограничено из-за пандемии коронавируса. И даже на пасхальные каникулы (Семана Санта) многие испанцы не смогут никуда уехать, так как все автономные сообщества будут закрыты по периметру. При этом в стране ждут туристов из стран Евросоюза — тех, кому разрешено выезжать их стран.

Министр промышленности и туризма Рейес Марото не видит в этом никаких противоречий. Он не ждёт какого-то туристического бума, а потому эпидемиологическая ситуация не внушает ему опасений. “В прошлом месяце приехало 400 000 иностранных туристов, тогда как в обычный месяц мы можем говорить о 4,5 и даже 6 миллионах”, — сказал министр в интервью La Sexta.

Так обстоит дело, например, с немецкими туристами, которые массово прибывают на Балеарские острова, одно из их любимых мест, поскольку десять дней назад руководство Ангелы Меркель перестало рассматривать архипелаг как зону риска и сняло ограничения на поездки туда.

Буквально на днях немецкий гигант TUI, крупнейший в мире туроператор, возобновил полеты на Майорку из таких городов, как Ганновер, Дюссельдорф, Франкфурт или Штутгарт. С этой недели откроется новый маршрут из Мюнхена. Другие авиакомпании, например, Eurowings, уже несколько дней летают на Балеарские острова. Все рейсы заполнены.

Представитель авиакомпании Tuifly отметил, что спрос на поездки на Майорку из Германии “очень высок”, хотя он отметил, что “он не достигает уровня, зарегистрированного на Пасху 2019 года”.

Тем временем отели на Майорке уже готовы принимать немецких туристов. По данным Федерации гостиничного бизнеса острова (FEHM), около 10% всех отелей открыты, а новые открытия запланированы на Пасху.

Стоит отметить, что, по мнению властей Германии, помимо Балеарских островов, Валенсийское сообщество, Кастилия-Ла-Манча, Эстремадура, Ла-Риоха и Мурсия также относятся к зонам, не подверженным риску.

Кроме немцев, частыми гостями в Испании стали молодые французы, которые прилетают в Мадрид на пару дней, чтобы походить по барам и весело провести время.