Исследование: в течение последнего полугодия в отпуск за границу ездили только 6% жителей Эстонии
Вторая волна пандемии коронавируса длится уже почти полгода, и большинство людей были вынуждены отказаться от обычного отпуска в солнечных краях или на горнолыжных курортах. Тем не менее, результаты исследования If Kindlustus несколько неожиданно говорят о том, что достаточно много людей, а именно, целых 6 процентов, все-таки ездили отдыхать за границу.
По словам менеджера по личному страхованию If Kindlustus Кайрит Лухт, последнее полугодие было сложным для всех тех, кто хотел куда-нибудь поехать. Во-первых, сейчас нелегко найти место, в которое разрешено ехать без ограничений, и во-вторых, необходимо все равно постоянно заботиться о собственной безопасности и безопасности других людей.
“Хотя показатель 6% в качестве суммарного числа не кажется слишком большим, среди определенных групп он является значительно более высоким, в связи с чем такой результат исследования является удивительным, особенно, если учитывать наше текущее положение, — объяснила Лухт. — Например, среди жителей крупнейших городов Эстонии иностранные государства с целью отдыха посетили 8%. Были заметны и различия в разрезе по различным национальностям — если среди эстонцев количество отправившихся в отпуск за границу составило 5%, то среди неэстонцев этот показатель достиг целых 9%”.
При этом большинство людей в течение последних шести месяцев не брали отпуска совсем. Из всех респондентов 72% сказали, что они не брали отпуск, а 22% респондентов отдыхали в Эстонии.
“Несмотря на то, что мы могли бы предположить, что сегодня иностранные государства посещают только молодые, это вовсе не так. Больше всего иностранные государства посетили люди возрастом 45–54 лет (8%), 25–34 лет (7%) и 55–64 лет (6%). В свою очередь, молодые люди возрастом 18–24 лет больше всего предпочитали отдыхать на родине”, — уточила Лухт.
По результатам исследования выяснилось, что жители Эстонии ездили не только в соседние страны — половина людей, отдыхавших за границей, ездили более далеко. Мужчины ездили в отпуск за границу несколько более активно (7% респондентов), чем женщины (5%).
Кроме того, в рамках исследования респондентов просили сказать, планируют ли они в течение следующих трех месяцев посетить какое-либо иностранное государство с целью проведения отпуска. Выяснилось, что сделать это планируют 6 процентов респондентов. 8% собираются выбрать для отпуска какое-либо место в Эстонии, 19% еще не приняли решение о подходящем месте, а 66% не планируют поездок ни по Эстонии, ни в другие страны.
“Мы настоятельно рекомендуем всем людям, планирующим поездку за границу, хорошо взвесить, стоит ли сейчас отправляться в отпуск за пределы Эстонии, или же такие планы следует на некоторое время отложить. Если же человек все-таки непременно хочет отправиться в поездку, то ему нужно учитывать то обстоятельство, что помимо пандемии никуда не пропали и другие риски, в связи с чем наличие страхования путешествия необходимо в любом случае”, — подтвердила Лухт.
Если сравнить жителей Эстонии с южными соседями, то видно, что в течение последнего полугодия жители стран Балтии ездили в отпуск за границу с примерно одинаковой активностью. Что касается будущего, то тут наши южные соседи настроены более оптимистично, чем мы. Если среди жителей Эстонии отправиться за границу в течение следующих трех месяцев планируют 6% и отдыхать дома планируют 8%, то в Латвии данные показатели составляют 7% и 12%, а в Литве 8% и 21%.
В организованном If Kindlustus во второй неделе марта в Эстонии, Латвии и Литве исследовании приняли участие чуть более чем по 1000 респондентов из каждой страны.