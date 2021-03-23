Исследование: в течение последнего полугодия в отпуск за границу ездили только 6% жителей Эстонии

Вторая волна пандемии коронавируса длится уже почти полгода, и большинство людей были вынуждены отказаться от обычного отпуска в солнечных краях или на горнолыжных курортах. Тем не менее, результаты исследования If Kindlustus несколько неожиданно говорят о том, что достаточно много людей, а именно, целых 6 процентов, все-таки ездили отдыхать за границу.

По словам менеджера по личному страхованию If Kindlustus Кайрит Лухт, последнее полугодие было сложным для всех тех, кто хотел куда-нибудь поехать. Во-первых, сейчас нелегко найти место, в которое разрешено ехать без ограничений, и во-вторых, необходимо все равно постоянно заботиться о собственной безопасности и безопасности других людей.

“Хотя показатель 6% в качестве суммарного числа не кажется слишком большим, среди определенных групп он является значительно более высоким, в связи с чем такой результат исследования является удивительным, особенно, если учитывать наше текущее положение, — объяснила Лухт. — Например, среди жителей крупнейших городов Эстонии иностранные государства с целью отдыха посетили 8%. Были заметны и различия в разрезе по различным национальностям — если среди эстонцев количество отправившихся в отпуск за границу составило 5%, то среди неэстонцев этот показатель достиг целых 9%”.

При этом большинство людей в течение последних шести месяцев не брали отпуска совсем. Из всех респондентов 72% сказали, что они не брали отпуск, а 22% респондентов отдыхали в Эстонии.

“Несмотря на то, что мы могли бы предположить, что сегодня иностранные государства посещают только молодые, это вовсе не так. Больше всего иностранные государства посетили люди возрастом 45–54 лет (8%), 25–34 лет (7%) и 55–64 лет (6%). В свою очередь, молодые люди возрастом 18–24 лет больше всего предпочитали отдыхать на родине”, — уточила Лухт.