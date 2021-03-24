Полиция фиксирует нарушения правил карантина: люди летят отдыхать, хотя должны соблюдать режим строгой самоизоляции

В прошлую субботу из Таллиннского аэропорта в Хургаду вылетел гражданин Эстонии, несмотря на то, что он должен был соблюдать самоизоляцию дома. В тот же день еще один гражданин Эстонии, также нарушив требование соблюдения карантина, улетел из Таллинна в Шарм-эль-Шейх. Еще четыре человека — трое граждан Эстонии и один гражданин Великобритании — улетели в Лондон, хотя также должны были находиться дома на самоизоляции.

По словам главы Таллиннского пограничного пункта Рааво Ярва, полиция не запрещает людям выезжать из страны и не сообщает о нарушении в страну назначения. Однако каждый выезжающий из Эстонии должен быть ознакомлен с условиями соблюдения карантина как в стране, куда он направляется, так и в государстве, через территорию которого он следует транзитом. То же самое необходимо учитывать при возвращении в Эстонию.

Кроме того, лицо, на которое распространяется обязательство соблюдения самоизоляции, не должно обращаться в Департамент полиции и погранохраны за специальным разрешением для пересечения границы.

Рааво Ярва отметил, что подобные нарушения самоизоляции случаются, но, к счастью, не так часто. По его мнению, правонарушители должны в первую очередь подумать, стоит ли сейчас, когда в большинстве стран фиксируется высокий уровень заболеваемости коронавирусом, рисковать как своим здоровьем, так и здоровьем всех пассажиров в самолете, на пароме или в автобусе. “Более ответственно находиться дома до конца самоизоляции, получить отрицательный результат теста на коронавирус и только потом отправиться в путешествие в другую страну”.