Таллинн надеется спасти летние мероприятия с помощью туристов из Финляндии

Таллинн является крупнейшим туристическим центром притяжения в Эстонии, но неопределенность в отношении того, удастся ли сдержать распространение коронавируса, и решений правительства не позволяет городу и частным компаниям строить четкие планы по меньшей мере на начало лета.

“Мы проведем переговоры с Хельсинки и попробуем создать готовность к тому, чтобы привлечь наших северных соседей к той программе мероприятий, которая у нас будет”, — сказал вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу , добавив, что гости из Финляндии этим летом, когда туристические показатели останутся довольно скромными, будут основной целевой группой маркетинговой кампании Таллинна.

“С соседней Латвией дела обстоят сложнее. Будем честными: из обычных 9-10 млн пассажиров Tallink половину составляют финны. Если у нас будет треть от этого числа, то это уже больше миллиона человек. Вряд ли у нас это получится, но мы по крайней мере попробуем. Однако сегодня мы являемся лидирующей страной в распространении коронавируса. В такой ситуации строить большие планы… Если ситуация не позволяет, то нет смысла тратить деньги”, — сказал Рийсалу.