Таллинн надеется спасти летние мероприятия с помощью туристов из Финляндии
Таллинн является крупнейшим туристическим центром притяжения в Эстонии, но неопределенность в отношении того, удастся ли сдержать распространение коронавируса, и решений правительства не позволяет городу и частным компаниям строить четкие планы по меньшей мере на начало лета.
“Мы проведем переговоры с Хельсинки и попробуем создать готовность к тому, чтобы привлечь наших северных соседей к той программе мероприятий, которая у нас будет”, — сказал вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу, добавив, что гости из Финляндии этим летом, когда туристические показатели останутся довольно скромными, будут основной целевой группой маркетинговой кампании Таллинна.
“С соседней Латвией дела обстоят сложнее. Будем честными: из обычных 9-10 млн пассажиров Tallink половину составляют финны. Если у нас будет треть от этого числа, то это уже больше миллиона человек. Вряд ли у нас это получится, но мы по крайней мере попробуем. Однако сегодня мы являемся лидирующей страной в распространении коронавируса. В такой ситуации строить большие планы… Если ситуация не позволяет, то нет смысла тратить деньги”, — сказал Рийсалу.