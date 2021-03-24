Черногория изменила требования для въезда иностранных туристов

Сейчас приезжать в страну могут те, кто вакцинировался от COVID-19, переболел коронавирусом или имеет отрицательный результат теста. На границе и в аэропортах обязательно предъявить один из трех документов: справку о получении двух доз вакцины, результаты теста на антитела (он должен быть не старше 30 дней) или ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки.