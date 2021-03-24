24.03.2021, 09:01
Черногория изменила требования для въезда иностранных туристов
Photo by Radik Sitdikov on Unsplash
Власти Черногории изменили требования для иностранцев. Новые правила въезда уже начали действовать.
Сейчас приезжать в страну могут те, кто вакцинировался от COVID-19, переболел коронавирусом или имеет отрицательный результат теста. На границе и в аэропортах обязательно предъявить один из трех документов: справку о получении двух доз вакцины, результаты теста на антитела (он должен быть не старше 30 дней) или ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки.
Без сертификатов и тестов в Черногории готовы принимать только иностранцев из Сербии, Албании, Косово, Хорватии, Боснии и Герцеговины, пишет портал 34travel.me.