Жителям Великобритании грозит штраф в 5000 фунтов за выезд за границу без уважительной причины

Новый закон вступит в силу на следующей неделе. Штраф предусматривают нормы, за которые депутаты проголосуют в четверг.

В настоящее время зарубежные поездки на отдых запрещены законом, который теперь будет подкреплен штрафом. На отдых жители Великобритании смогут уехать не ранее 17 мая.

К веским причинам, по которым будет разрешено покидать страну, относятся работа, учеба, юридические обязательства, возвращение на родину или посещение важных мероприятий, таких как свадьбы или похороны, сообщает газета Independent.

Жителям, которые захотят покинуть страну, нужно будет в обязательном порядке заполнить анкету с указанием причины поездки. Ограничения не будут распространяться на поездки на Нормандские острова, на остров Мэн и в Ирландию.

Новый рост заболеваемости в Европе и низкие темпы вакцинации заставляют усомниться в том, что жители Великобритании смогут свободно выезжать за границу уже начиная с 17 мая.

Британия не должна питать иллюзий, что рост числа инфицированных на континенте не повлияет на нее, предупредил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.