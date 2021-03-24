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24.03.2021, 12:00

В Арктике из-за потепления климата появились бабочки

 
Photo by Jonathon Pinet on Unsplash
Прошлым летом на мысе Желания инспекторы российского национального парка “Русская Арктика” заметили бабочек. Это первый случай за все время ведения мониторинга. Исследователи пришли к выводу, что бабочки на Новой Земле появились из-за изменения климата.

Дальше всего бабочки забирались в 1978 году, когда их зафиксировали на архипелаге Шпицберген. Случай, произошедший на Новой Земле, стал вторым по дальности.

На мыс Желания занесло многоцветницу черно-рыжую. Чтобы понять, как она оказалась в местах, которые не обладают необходимой растительностью, ученые воссоздали модель ее движения с воздушными потоками.

“Первая встреча с бабочками на Новой Земле в июле была связана с мощным переносом теплой воздушной массы на большой скорости с полуострова Ямал в сторону Новой Земли. А в августе, когда бабочки были замечены на архипелаге второй раз, теплая воздушная масса пришла с полуострова Таймыр. Получается, что многоцветницы преодолели 580–650 км над водой вместе с преобладающими воздушными потоками”, — говорит директор центра комплексного изучения Арктики УрО РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов.

Ученый считает, что появление бабочек на Новой Земле связано с популяционным взрывом в Якутии. Там они массово размножились из-за теплого сезона.

“Эта уникальная находка свидетельствует об изменениях климата. Бабочки — тонко настроенный биоиндикатор потепления в Арктике. Климат теплеет — и часть популяции мигрирует на север”, — заявил Болотов.

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