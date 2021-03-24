В Арктике из-за потепления климата появились бабочки

Дальше всего бабочки забирались в 1978 году, когда их зафиксировали на архипелаге Шпицберген. Случай, произошедший на Новой Земле, стал вторым по дальности.

На мыс Желания занесло многоцветницу черно-рыжую. Чтобы понять, как она оказалась в местах, которые не обладают необходимой растительностью, ученые воссоздали модель ее движения с воздушными потоками.

“Первая встреча с бабочками на Новой Земле в июле была связана с мощным переносом теплой воздушной массы на большой скорости с полуострова Ямал в сторону Новой Земли. А в августе, когда бабочки были замечены на архипелаге второй раз, теплая воздушная масса пришла с полуострова Таймыр. Получается, что многоцветницы преодолели 580–650 км над водой вместе с преобладающими воздушными потоками”, — говорит директор центра комплексного изучения Арктики УрО РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов.

Ученый считает, что появление бабочек на Новой Земле связано с популяционным взрывом в Якутии. Там они массово размножились из-за теплого сезона.

“Эта уникальная находка свидетельствует об изменениях климата. Бабочки — тонко настроенный биоиндикатор потепления в Арктике. Климат теплеет — и часть популяции мигрирует на север”, — заявил Болотов.