“Достаточно крови”: как испанский художник оскорбил жителей Тасмании

Активист и представитель коренных народов Тасмании Роб Арнол отрепостил призыв Dark Mofo, прокомментировав в том же ключе. “К тасманийцам обратились с прямой просьбой. Мы ответили, что пролили достаточно крови под флагом Великобритании, и не стали бы участвовать, ни добровольно, ни как-то иначе. Лично я возмущен предположением, что мы можем принять в этом участие и одобрить”, — рассказал он.

Стремительно осудила организаторов фестиваля, который проводит Музей старого и нового искусства в Хобарте, их коллега — Кимберли Мултон, старший куратор музеев “Виктория” и представительница австралийского народа йорта-йорта. “Это оскорбительное и омерзительное кураторское решение. Из-за англичан было пролито достаточно крови коренных народов. Это не “деколонизация”, это не провокативная или разрывающая шаблоны концептуальная практика… Это искусство на потребу толпе”, — написала она в комментарии к просьбе поделиться кровью.

“От имени художника Сантьяго Сьерры мы ищем желающих принять участие в проекте “Флаг Великобритании” — новой работе, в рамках которой Союзный флаг будет погружен в кровь жителей колонизированных территорий на Dark Mofo 2021”, — говорилось в Twitter фестиваля. Это предложение глубоко возмутило коренных жителей Австралии.

С просьбой сдать кровь ради искусства к представителям коренных народов Тасмании обратились сами организаторы фестиваля Dark Mofo, который каждый год проводится на острове зимой (в Северном полушарии в это время стоит лето).

Дело в том, что он намеревался использовать для проведения перформанса кровь аборигенов, которые, как ожидалось, сдадут ее добровольно: чтобы продемонстрировать жестокость англичан по отношению к жителям австралийского континента, Сантьяго Сьерра собирался утопить в собранном биоматериале британский флаг.

В Австралии на острове Тасмания разгорелся скандал из-за проекта, который должен был быть представлен в июне на ежегодном фестивале искусств в городе Хобарте, столице островного штата, сообщает The Guardian. Идея акции, придуманной испанским художником Сантьяго Сьеррой, которая должна была нести антиколониальный пафос, показалась возмутительной самим представителям коренных народов Австралии, хотя автор предполагал выступить в их защиту.

В комментариях его поддержали не только аборигены, но и жители континента англо-саксонского происхождения. “Я шокирована и испытываю глубокий стыд и смущение как англо-австралийка, — написала одна из жительниц страны.— Мне очень жаль! Что не так с этими людьми?”

Художница Джейми Грэм-Блэр, тоже представительница одного из коренных народов Тасмании, сообщила авторам идеи, что их проект — проявление неуважения к тем, кого он призван защищать. “Тела аборигенов — не инструменты, чтобы их использовали колонисты. Мы не средство для вашего белого искусства вины”, — написала она. В целом, пользователи Twitter сошлись во мнении, что акция, придуманная испанским художником, воспроизводит травму, а не критикует жестокость колонизаторов.

В итоге организаторы фестиваля отказались от перформанса. “В конце концов, боль, которую он принесет, не заслуживает того, чтобы его проводили, — написал на своей странице в Facebook креативный директор Dark Mofo Ли Кармайкл. — Мы совершили ошибку и принимаем на себя всю ответственность. Проект будет отменен”.

Он также извинился перед коренными жителями Австралии, которых ранило предложение сдавать кровь. О реакции самого 55-летнего Сантьяго Сьерры, который переехал из Испании в Мексику в 1995 году, пока ничего не сообщалось.

В процессе британской колонизации Тасмании в начале XIX века коренное население острова было практически истреблено. Если к 1803 году здесь, по примерным оценкам, проживали от 3000 до 15 000 человек, но к 1835-му выжили только 400 человек. Их колонизаторы заключили в лагеря, и в результате болезней за 12 лет умерли большинство из них. В живых остались лишь 47 местных жителей. Сегодня к представителям коренного населения острова себя относят несколько тысяч человек — однако они на самом деле ведут свой род от женщин, которые рожали детей от европейских поселенцев.