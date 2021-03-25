В Суэцком канале село на мель гигантское судно. Образовалась пробка из десятков судов

Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям с места инцидента, судно стоит поперек канала, заблокировав движение в обоих направлениях. Попытки повернуть судно не удаются. Буксиры уже в течение нескольких часов пытаются сдвинуть его.

Контейнеровоз сел на мель во вторник вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря.

По данным международной системы позиционирования судов (AIS), в настоящее время к югу от Суэцкого канала в Красном море скопилось большое количество кораблей, которые ждут прохода.

Ever Given, на борту которого находятся тысячи тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам.