25.03.2021, 07:00
В Суэцком канале село на мель гигантское судно. Образовалась пробка из десятков судов(1)
Scanpix, Xinhua via ZUMA Press
Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы водоизмещением 200 тыс. тонн, сев на мель, полностью перекрыл движение на юге Суэцкого канала.
Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям с места инцидента, судно стоит поперек канала, заблокировав движение в обоих направлениях. Попытки повернуть судно не удаются. Буксиры уже в течение нескольких часов пытаются сдвинуть его.
Контейнеровоз сел на мель во вторник вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря.
По данным международной системы позиционирования судов (AIS), в настоящее время к югу от Суэцкого канала в Красном море скопилось большое количество кораблей, которые ждут прохода.
Ever Given, на борту которого находятся тысячи тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам.