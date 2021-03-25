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25.03.2021, 08:00

ФОТО | Во Флоренции треснуло пополам здание старинного палаццо

 
Scanpix, AFP
Очень часто старые, нуждающиеся в ремонте здания завешивают фальшивыми фасадами, на которых дом выглядит как новенький. Французский уличный художник JR поступил иначе, пишет Meduza.

Он представил во Флоренции свою новую работу под названием “Рана” (“La Ferita”) — это гигантская нарисованная трещина высотой 28 метров, закрепленная на фасаде палаццо Строцци, старинного дворца эпохи Ренессанса, в котором сейчас расположена художественная галерея.

Если смотреть издалека, создается оптическая иллюзия, что здание действительно стало разрушаться. В проеме трещины виден внутренний зал галереи с некоторыми экспонатами. Это, например, картины “Весна” и “Рождение Венеры” Сандро Боттичелли (правда, они на самом деле выставляются не в палаццо Строцци, а в галерее Уффици по соседству.

Как объяснили смысл инсталляции сам JR и руководство галереи, таким символическим жестом они хотят вновь “открыть музеи”, не работающие из-за ковидных ограничений, и вывести искусство за пределы их стен.

JR известен многими уличными проектами, создающими оптическую иллюзию. Например, он делал инсталляцию из стеклянной пирамиды Лувра, а также снимок пешеходного перехода в Париже для обложки журнала Time.

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