ВИДЕО | Туристка взяла в руки одно из самых ядовитых существ в мире. Всё ради красивой фотографии

Девушка во время отдыха на Бали нашла необычного осьминога. Он был очень маленьким и ярким, поэтому туристка взяла осьминога в руку, чтобы снять с ним видео. Уже после съемок она выяснила, что у нее на руках сидел синекольчатый осьминог, который считается одним из самых ядовитых существ в мире.

Девушка была в шоке, узнав, что укус этого осьминога часто не заметен для человека. Однако его яд очень токсичен и может вызвать паралич, остановку дыхания и сердца. Яда, который вырабатывает осьминог, хватит, чтобы убить 26 человек. Противоядия от него не существует.

К счастью, девушка от встречи с ядовитым осьминогом не пострадала.

“Я достаточно много смотрел Animal Planet, поэтому знаю, что животные с яркой окраской — не то, что стоит брать в руки”, — написал в комментариях один из подписчиков девушки в TikTok.

“У меня сердце в пятки ушло! Как же я испугался! Хорошо, что с вами ничего не произошло”, — порадовался за девушку другой пользователь.

Синекольчатые осьминоги не превышают 12–25 см. Кожа у осьминогов желтая с синими или черными кругами. Обитают они в прибрежных водах Тихого океана.

Woman takes photo unaware shes holding one of worlds most dangerous animals woman who was visiting Bali on holiday has shared a video of the moment she held a blue-ringed octopus in her hands completely unaware the creature could kill her in minutes https://t.co/cwMtTYke6G — 🇬🇧Kelly Louise🇬🇧 (@kellyUKx) March 23, 2021