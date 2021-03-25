ВИДЕО | Туристка взяла в руки одно из самых ядовитых существ в мире. Всё ради красивой фотографии
Девушка во время отдыха на Бали нашла необычного осьминога. Он был очень маленьким и ярким, поэтому туристка взяла осьминога в руку, чтобы снять с ним видео. Уже после съемок она выяснила, что у нее на руках сидел синекольчатый осьминог, который считается одним из самых ядовитых существ в мире.
Девушка была в шоке, узнав, что укус этого осьминога часто не заметен для человека. Однако его яд очень токсичен и может вызвать паралич, остановку дыхания и сердца. Яда, который вырабатывает осьминог, хватит, чтобы убить 26 человек. Противоядия от него не существует.
К счастью, девушка от встречи с ядовитым осьминогом не пострадала.
“Я достаточно много смотрел Animal Planet, поэтому знаю, что животные с яркой окраской — не то, что стоит брать в руки”, — написал в комментариях один из подписчиков девушки в TikTok.
“У меня сердце в пятки ушло! Как же я испугался! Хорошо, что с вами ничего не произошло”, — порадовался за девушку другой пользователь.
Синекольчатые осьминоги не превышают 12–25 см. Кожа у осьминогов желтая с синими или черными кругами. Обитают они в прибрежных водах Тихого океана.