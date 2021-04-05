ФОТО | "Я не знал, как рассказать о поездке родным. Боялся осуждения": фантастическое путешествие из Эстонии на райские острова в самый разгар пандемии
“Извините, а где стоит дата теста? И ваше имя? Еще, это ПЦР-тест? Где об этом говорится?“ — строго спросил меня сотрудник Air France. Я почувствовал, что меня накрывает паника — теперь мои опасения сбывались. Тут и закончится мое путешествие….Закончится, не успев толком и начаться…
Эта сцена произошла в аэропорту Парижа в начале января этого года. С нее начались мои приключения, но в каком-то смысле это была кульминация почти месяца планирования поездки, сбора информации, да и чего уж скрывать, переживаний. Хоть для меня эта ситуация в парижском аэропорту закончилась благополучно, я смог предоставить необходимую информацию авиакомпании и в итоге сесть в самолет, нужно признать, что даже задним числом идея отправиться в разгар пандемии на небольшой остров Гваделупа в Карибском море кажется очень сумасшедшей.
Но давайте немного отмотаем время назад. До 7 декабря прошлого года я не так много знал о французских Карибских островах (официально называемых заморскими департаментами). Я был в курсе, что они существуют, но понятия не имел, что за люди там живут, как они там вообще живут, что там за история и какой политический строй. Но когда я нечаянно натолкнулся на выгодное предложение от авиакомпании Air France, предлагавшей выгодные билеты (туда-обратно за 375 евро) из Таллинна на остров Гваделупа, я начал смотреть, где это и что там есть интересного. Через двадцать минут поисков в Google и чтения отзывов на разных туристических форумах я купился. И так как проблем с транзитом через необходимые мне страны (Финляндия и Франция) на тот момент не было, я и не заметил, как нажал на сайте авиакомпании кнопку “забронировать”.
Особенности путешествий в новое время
О том, что в плане путешествий мы живем в абсолютно новом времени, говорило мое волнение перед поездкой. Я боялся рассказать об этом своим близким, но еще больше страшился непонимания и неодобрения со стороны других людей. Я уже представлял себе, как мои фотографии из путешествий попадут под лавину критики в социальных сетях. К счастью, все эти опасения оказались напрасными.
Купив билеты, я стал ежедневно следить за новостями, общей ситуацией и ограничениями как в Гваделупе, так и в странах транзита — Финляндии и Франции. В дополнение к обычной страховке я купил специальную COVID-страховку (стоимостью около 50 евро за две недели) и сделал за 48 часов до отправления платный тест на коронавирус (58 евро). Последнее было необходимо для въезда в Гваделупу. И как показала история в парижском аэропорту, тест потребовался и во Франции.
Вся дорога в рай поражала “интересными” моментами. Например, самолеты из Таллинна в Финляндию и из Хельсинки в Париж были полупустыми — занята была лишь треть мест. А вот самолет из Парижа в Гваделупу был почти полным — около 300-400 пассажиров. Вероятно, именно во время этого перелета был самый большой риск заражения за все время путешествия, хотя сам я никакой угрозы не чувствовал.
Конечно, непривычно пусты были и терминалы аэропортов. В одном из самых крупных аэропортов Европы — во втором терминале парижского Шарль-де-Голль — в субботу, когда раньше там было невозможно найти свободного места, чтобы сесть, было, помимо меня, всего около 15 человек. За весь день из этого терминала вылетело всего два рейса! В связи с быстрым распространением вируса во Франции и усилением террористической угрозы большинство входов в аэропорт, а также большая часть магазинов, кафе и ресторанов были закрыты. Для меня, привыкшего во время пересадок сидеть где-нибудь в пабе или кафе, беззаботно болтая ногами и разговаривая с людьми, это было одним из самых больших и самых неприятных изменений в путешествиях …
Остров приключений
Итак, через 20 часов после начала путешествия я подлетал к Гваделупе, состоящей из двух островов, напоминающих по форме бабочку. Общая площадь Гваделупы чуть меньше нашего Хийумаа, но к этому заморскому департаменту относятся еще и другие более мелкие острова Ла-Дезирад, Ле-Сент и Мари-Галант. Поскольку Гваделупа принадлежит Франции, она, естественно, входит в Европейский союз и еврозону, однако не относится к Шенгенской безвизовой зоне.
Исконными жителями Гваделупы были араваки, но сейчас здесь в основном проживают потомки французов и, как это ни странно, индийцев. В начале колониальной эпохи (большинство островов было открыто Христофом Колумбом в XVII веке) на островные плантации привозили рабочих из Индии, многие из которых так тут и остались. О Гваделупе, ее колонизации, французском господстве и рабстве написано много интересных статей и книг — если вам интересно, я определенно рекомендую их прочитать!
Мое знакомство с Гваделупой началось с небольшого городка Сент-Энн, расположенном на острове Гранд-Тер, известном своими прекрасными пляжами. Тут я и остановился на две недели и отсюда ездил в другие регионы и на ближайшие острова.
Кстати, первую неделю я жил в бунгало рядом с красивой виллой, которая находилась в четырех километрах от города - на вершине холма в небольшой деревне. Я с удовольствием ходил вверх и вниз, совершая в среднем 30 000 шагов в день (и это при 30 градусной жаре). Особенно ярко я помню, как одним ранним утром спускался с этого холма по деревенской дороге в кромешной темноте. Накануне ночью был сильный дождь и ветер, и в результате во всей деревне пропал свет. И вот я иду в 5 утра. Единственным человеком, кого я встретил по дороге, был местный житель, выходящий из дома с мачете в руках. Мы поприветствовали друг друга и каждый пошел своей дорогой. Правда, у одного из нас дрожали ноги…
Как большой друг природы, в первые же дни я посетил национальный парк, расположившийся на другом конце острова. Жемчужиной этого парка является действующий стратовулкан Ла-Суфриер. По дороге к вершине вулкана высотой около 1,5 км открывались прекрасные виды на окрестности, можно было полюбоваться тропической природой, картину портили только сильный запах серы, грязь, дождь и крутой подъем. Приблизившись к вершине, пришлось задействовать все свои навыки скалолазания, но, увидев, как рядом карабкаются пятилетний мальчик вместе с отцом, я нашел в себе силы забраться на самый верх. И хорошо, что нашел, потому что на вершине вулкана казалось, что я достиг вершины мира. Даже несмотря на то, что ветер дул со скоростью 40 км / ч, шел дождь, а из-за дыма и тумана видимость временами была нулевая.
Карибский образ жизни
Поскольку после долгой дороги и покорения вулкана я все еще чувствовал себя уставшим, следующие несколько дней я решил посвятить изучению "родного города" Сент-Энн и близлежащих крупных городов Ле-Гозье и Сен-Франсуа. Из них всех самым бедным в плане туристических достопримечательностей оказалась как раз Сент-Энн, хотя ее пляжи считаются самыми красивыми. Вероятно, из-за небольшого количества туристов в этом городке не было больших отелей, как, например, в Ле-Гозье. Он, в отличие от Сент-Энн, напоминает типичный курортный город, предлагая отдых как на общественных пляжах, так и на частных, расположенных вблизи гостиниц.
Во всех трех городах, конечно, можно было найти большое количество предложений, связанных с водными развлечениями, а при желании можно даже полетать над островом на небольшом самолете.
С самого первого дня местный образ жизни произвел на меня глубокое впечатление. Хотя магазины там полны товаров, привезенных из Франции, на дорогах ездят машины с французскими номерными знаками и все административные таблички очень похожи на Францию, местные жители могут внести свою изюминку в абсолютно любую сферу жизни.
Возьмем, к примеру, еду - если вы заказываете крабов в ресторане Парижа, то их, скорее всего, зажарят в хорошем вине, а не в 50-градусном сладком роме, как в Гваделупе. Кстати, ром придает еде очень приятный аромат.
С типичными пекарнями или boulangerie соревновались прилавки со свежими фруктами и расположенные вдоль дорог автозакусочные, предлагающие в течение дня вкусные карибско-французские блюда на пляжах, а вечером - на променадах вдоль океана. Поэтому в конце дня, гуляя по набережной Сент-Анн, вы могли на фоне волн услышать шум ревущих моторов, а вместе со свежестью океана уловить и запах дизельного топлива... Все это сопровождалось музыкой и смехом поваров таких автозакусочных.
Связь с музыкой там вообще абсолютно другая, чем, скажем, у европейцев.
В общественном транспорте колонки включены на полную мощность, по вечерам, гуляя по тихим деревенским дорогам, из открытых окон слышны не телевизоры, а приятные карибские ритмы. Еще я сразу привык к тому, что днем из большинства машин слышны классные мелодии самбы, а подобрать вас на дороге может как 15-летний юноша, так и серьезный джентльмен в шляпе 60-ых годов.
Это поразило меня больше всего, потому что жизнь в Гваделупе отнюдь не дешевая. Если спросить у местных или туристов, то многие отвечают: "Тут цены как в Париже". И мой опыт показал, что это действительно правда. В магазинах повсеместно продукты дороже, чем в Эстонии, а в ресторанах на пляжах стоимость второго блюда начинается от 15 евро. Но я пользовался моментом и покупал утром свежие морепродукты на местных рыбных рынках и сам готовил себе еду. Например, там можно было купить килограмм крабов за 15-20 евро (а в магазинах килограмм стоил уже 50 евро). Или за 10 евро целый килограмм свежей рыбы. Кроме того, фрукты, продаваемые на обочинах дорог, часто были дешевле, чем в местных супермаркетах.
В пляжных барах и ресторанах бутылка пива стоила 3-4 евро, бокал вина - от пяти до восьми евро, цена бутылки вина начиналась от 15 евро. Чуть дешевле стоили шампанское и обожаемые местными жителями ром и ромовые пунши, которые продают как на пляже, так и на улицах.
К алкоголю там тоже относятся несколько иначе, чем в Европе. После утомительного похода на вулкан мы поехали обратно в город и сделали остановку на обед. В тот день моя компания состояла из водителя и еще трех туристов. Когда в ресторане мы стали заказывать напитки, то попробовать один из традиционных коктейлей - Ти-пунш, который содержит немного сиропа и 100-200 гр 50-градусного рома, отважились только я и водитель. Вообще, для Гваделупы не редкость, когда какой-нибудь водитель грузовика проезжает мимо с бутылкой открытого пива в руке...Но пьяных на улицах я ни раз не видел.
Райские острова
Помимо местных достопримечательностей и природы, я был глубоко впечатлен маленькими островами Гваделупы. Например, всего час на пароме и можно попасть на Ла-Дезирад, который и порта Сент-Энн кажется заброшенным островом. Хотя на острове постоянно проживает около 2000 человек и у некоторых жителей Гваделупы есть там дачи, за весь день я встретил там всего пару человек.
Меня окружали безлюдные, но очень красивые пляжи, высокие горы и тропическая природа. Так как на острове не было никакой связи, то я два часа сидел у океана и наслаждался красотой. Душа и голова отдыхали...
Точно такое же впечатление произвел и красивейший архипелаг Иль-де-Сент, расположенный в 15 км (1 час на пароме) от Пуэнт-а-Питр, одного из самых больших городов Гваделупы. На этих островках народа и шума уже значительно больше. Городок Тер-де-О очаровывает посетителей множеством ресторанов на набережной и пляжами с белоснежным песком. Хотя там я узнал еще одну особенность путешествий в пандемию: поскольку в Гваделупе часть ресторанов закрылись, то в обед (с 12 до 15) попасть в ресторан на пляжах или в торговых центрах без предварительного бронирования практически невозможно.
Душа Гваделупы
Обычно в путешествиях мне хватает двух недель, потом я начинаю скучать по дому. А вот возвращаясь из Гваделупы, сидя в пустом аэропорту, меня охватила грусть. Не знаю, что это было: душа Гваделупы, эти добрые и смеющиеся лица, солнце, океан или все вместе... Особенно меня тронула фраза одного художника, которую он обронил после нашего многочасового разговора в одном из пляжных кафе Сент-Энн.
Побывав в Гваделупе первый раз 15 лет назад, а затем переехав туда навсегда, он сказал мне в разговоре: «У меня такое чувство, что жизнь здесь похожа на болезнь. Или, как сейчас принято говорить, вирус. И если вы эту бациллу подхватили, вакцины от нее не будет. И не может быть». Надеюсь, он не прав, потому что эту бациллу было очень легко подхватить...