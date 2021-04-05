ФОТО | "Я не знал, как рассказать о поездке родным. Боялся осуждения": фантастическое путешествие из Эстонии на райские острова в самый разгар пандемии

“Извините, а где стоит дата теста? И ваше имя? Еще, это ПЦР-тест? Где об этом говорится?“ — строго спросил меня сотрудник Air France. Я почувствовал, что меня накрывает паника — теперь мои опасения сбывались. Тут и закончится мое путешествие….Закончится, не успев толком и начаться…

Эта сцена произошла в аэропорту Парижа в начале января этого года. С нее начались мои приключения, но в каком-то смысле это была кульминация почти месяца планирования поездки, сбора информации, да и чего уж скрывать, переживаний. Хоть для меня эта ситуация в парижском аэропорту закончилась благополучно, я смог предоставить необходимую информацию авиакомпании и в итоге сесть в самолет, нужно признать, что даже задним числом идея отправиться в разгар пандемии на небольшой остров Гваделупа в Карибском море кажется очень сумасшедшей.

Но давайте немного отмотаем время назад. До 7 декабря прошлого года я не так много знал о французских Карибских островах (официально называемых заморскими департаментами). Я был в курсе, что они существуют, но понятия не имел, что за люди там живут, как они там вообще живут, что там за история и какой политический строй. Но когда я нечаянно натолкнулся на выгодное предложение от авиакомпании Air France, предлагавшей выгодные билеты (туда-обратно за 375 евро) из Таллинна на остров Гваделупа, я начал смотреть, где это и что там есть интересного. Через двадцать минут поисков в Google и чтения отзывов на разных туристических форумах я купился. И так как проблем с транзитом через необходимые мне страны (Финляндия и Франция) на тот момент не было, я и не заметил, как нажал на сайте авиакомпании кнопку “забронировать”.

Особенности путешествий в новое время