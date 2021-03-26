ФОТО | Департамент здоровья и полиция провели проверку кафе в Старом Таллинне: любителей летних террас пришлось разгонять несколько раз

На этой неделе Департамент здоровья Эстонии в сотрудничестве с полицией проверил соблюдение коронавирусных ограничений в Старом городе Таллинна. Согласно установленным правительством правилам, разрешена только продажа продуктов питания навынос. В период ожидания заказа посетителям разрешено находиться рядом с заведением, однако местам общественного питания необходимо обеспечить дистанцию между покупателями. Обслуживание (еда и напитки) на открытых террасах запрещено.

В Департаменте здоровья пояснили, что несоблюдение мер по предотвращению распространения вируса приведет к дальнейшему увеличению уровня заболеваемости, и поэтому крайне важно проводить дополнительный контроль.

Летние террасы — можно или нельзя?

В среду в Старом городе можно было заметить, как сотрудники кафе и ресторанов расставляют мебель на уличных террасах.

По словам владельца кафе Kehrwieder Раоуля-Велло Лейтхама, на этой неделе полиция проверила их несколько раз, но так как все клиенты соблюдали необходимую дистанцию друг с другом, никаких замечаний к ним не было. Однако, по мнению полиции, эта информация не отвечает действительности. “Полиция связалась с ним (владельцем кафе — прим.ред), сотрудники кафе были уведомлены, и после каждой полицейской проверки люди расходились”, — сообщила пресс-секретарь полиции Марге Силлаотс. Она подчеркнула, что кафе и ресторанам запрещено открывать летние террасы, что бы ни заявляли их владельцы.

Владелец кафе Kehrwieder заверяет, что опасность во время нахождения на летней террасе минимальна. “Я думаю, что витамин D, свежий морской воздух и здравое соблюдение правила 2 + 2 намного лучше, чем поездка в общественном транспорте, где никто не носит маску”, — добавил он.