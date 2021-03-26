МИД Эстонии предупреждает: в ближайшее время смягчения ограничений на поездки в Финляндию не предвидится

Трудно предположить, что эпидемиологическая ситуация в ближайшие недели заставит финское правительство принять решение о смягчении действующих ограничений на передвижение”, — считает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Аари Леммик.

“В условиях, когда показатели заражения растут как в Эстонии, так и в Финляндии, обе страны сосредоточили свои усилия на улучшении ситуации и ограничении трансграничных поездок”, — добавила советник по связям с общественностью Министерства иностранных дел Кристина Отс.