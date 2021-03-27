В какой стране самое дешевое пиво?

Проведенное исследование показало, что самое дорогое в мире пиво продается в Катаре (9,44 евро за бутылку 0,33 л), а самое дешевое — в Южно-Африканской Республике (1,41 евро за бутылку 0,33 л). Дороговизна пива в Катаре объясняется высокими налогами: в преддверии чемпионата по футболу, который пройдет в 2022 году, власти Катара ввели 100-процентный налог на импорт алкоголя. Кроме того, всем туристам и иностранным болельщикам, приезжающим в Катар, потребуется специальное разрешение на употребление алкоголя.