На следующей неделе въезд в Эстонию без ограничений разрешен из Великобритании, Испании и еще 4 стран Европы

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Эстонии (1452,5 ↓), Чехии (1328,2 ↓), Сан-Марино (1222,0 ↑) и Венгрии (1145,7 ↑).

Далее следуют: Польша (716,7 ↑), Андорра (624,9 ↑), Болгария (620,2 ↑), Кипр (601,3 ↑), Швеция (597,1 ↑), Мальта (586,3 ↓), Франция (562,0 ↑), Италия ( 517,9 ↑), Словения (507,5 ↑), Нидерланды (481,4 ↑), Словакия (466,9 ↑), Монако (453,4 ↓), Австрия (447,6 ↑), Люксембург (442,4 ↑), Бельгия (439,8 ↑), Латвия (371,0 ↓), Румыния (363,7 ↑), Греция (298,6 ↑), Хорватия (275,5 ↑), Литва (247,3 ↓), Норвегия (223,5 ↑), Швейцария (222,8 ↑), Германия (194,8 ↑), Дания (189,1 ↑), Финляндия (172,9 ↑).

В Великобритании уровень заболеваемости — 114,7.

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии ( 48,1 ↑), Португалии ( 71,1 ↓), Испании ( 143,3 ↓), Ирландии (148,7 ↓) и Лихтенштейне (111,0 ↓).

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 29 марта по 4 апреля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из 6 стран: Исландии, Ирландии, Испании, Португалии, Лихтенштейна и Великобритании.