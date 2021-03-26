На следующей неделе въезд в Эстонию без ограничений разрешен из Великобритании, Испании и еще 4 стран Европы
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Эстонии (1452,5 ↓), Чехии (1328,2 ↓), Сан-Марино (1222,0 ↑) и Венгрии (1145,7 ↑).
Далее следуют: Польша (716,7 ↑), Андорра (624,9 ↑), Болгария (620,2 ↑), Кипр (601,3 ↑), Швеция (597,1 ↑), Мальта (586,3 ↓), Франция (562,0 ↑), Италия ( 517,9 ↑), Словения (507,5 ↑), Нидерланды (481,4 ↑), Словакия (466,9 ↑), Монако (453,4 ↓), Австрия (447,6 ↑), Люксембург (442,4 ↑), Бельгия (439,8 ↑), Латвия (371,0 ↓), Румыния (363,7 ↑), Греция (298,6 ↑), Хорватия (275,5 ↑), Литва (247,3 ↓), Норвегия (223,5 ↑), Швейцария (222,8 ↑), Германия (194,8 ↑), Дания (189,1 ↑), Финляндия (172,9 ↑).
В Великобритании уровень заболеваемости — 114,7.
* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.
Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии ( 48,1 ↑), Португалии ( 71,1 ↓), Испании ( 143,3 ↓), Ирландии (148,7 ↓) и Лихтенштейне (111,0 ↓).
Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 29 марта по 4 апреля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из 6 стран: Исландии, Ирландии, Испании, Португалии, Лихтенштейна и Великобритании.
С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.
Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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