29.03.2021, 08:30
Таиланд сокращает карантин для приезжих
Photo by Mike Swigunski on Unsplash
Власти Таиланда с апреля сокращают обязательный карантин для приезжих. Теперь придется изолироваться на 10, а не 14 дней.
Во время карантина можно будет выходить из дома, но только в определенных случаях. Среди таких – занятия спортом, поход в магазин или аптеку. Кроме того, понадобится сдать еще два теста на COVID-19: на 3-й и 9-й день пребывания, пишет портал 34travel.me.
Нововведение касается и граждан Таиланда, и иностранцев. Исключения – жители стран, где зафиксировали мутации вируса (например, Бразилия, ЮАР) – им придется оставаться в карантине все 14 дней.