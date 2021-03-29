Таиланд сокращает карантин для приезжих

Во время карантина можно будет выходить из дома, но только в определенных случаях. Среди таких – занятия спортом, поход в магазин или аптеку. Кроме того, понадобится сдать еще два теста на COVID-19: на 3-й и 9-й день пребывания, пишет портал 34travel.me.