Невероятно! airBaltic запускает новый рейс в Дубай

Несмотря на пандемию и ограничения, авиакомпания airBaltic намерена запустить в этом году новые рейсы в одно из самых популярных, солнечных и роскошных направлений мира — Дубай!

В Дубае каждый путешественник найдет, во что влюбиться: это может быть прекрасная кухня, высоченные сверкающие небоскребы, гигантские торговые центры, жаркая пустыня или белоснежные песчаные пляжи.

Полеты будут проходить 4 раза в неделю начиная с 1 сентября. Стоимость билетов туда-обратно (из Риги) начинается от 397 евро. Есть также возможность улететь из Таллинна с пересадкой в Риге, тогда стоимость билетов начинается от 406 евро.

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