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29.03.2021, 09:02

ВИДЕО | Дельфины вернулись в Венецию

 
Photo by Tom Podmore on Unsplash
Жители Венеции сняли на видео двух дельфинов, плывущих по каналам Венеции недалеко от площади Святого Марка. В объективы камер попали взрослая особь и детеныш.

Одним из самых ранних пандемических мемов 2020 года стала фраза “природа настолько очистилась, что…”, появившаяся из-за фейка про дельфинов в каналах Венеции. Люди попрятались по домам, перестали загрязнять мир вокруг — и потому дельфины (якобы) сочли возможным наконец-таки вернуться в Венецию. Все это, конечно, оказалось неправдой. Но, кажется, за год природа все же очистилась, и дельфины действительно вернулись в каналы Венеции, сообщает Meduza.

Сразу двух дельфинов, взрослого и детеныша заметили в каналах около площади Святого Марка. В беседе с изданием The Verge ветеринар и доцент Падуанского университета Сандро Маццариол рассказал, что дельфины плескались там около семи часов. Многие их фотографировали и записывали на видео — а те были и не против.

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