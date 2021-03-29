ВИДЕО | Дельфины вернулись в Венецию

Одним из самых ранних пандемических мемов 2020 года стала фраза “природа настолько очистилась, что…”, появившаяся из-за фейка про дельфинов в каналах Венеции. Люди попрятались по домам, перестали загрязнять мир вокруг — и потому дельфины (якобы) сочли возможным наконец-таки вернуться в Венецию. Все это, конечно, оказалось неправдой. Но, кажется, за год природа все же очистилась, и дельфины действительно вернулись в каналы Венеции, сообщает Meduza.