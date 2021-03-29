ВИДЕО | Лебедь на протяжении пяти лет терроризирует жителей небольшого городка

Лебедь по кличке Седрик живет на озере в городе Нортгемптон. Вот уже несколько лет он приходит к дому местного жителя Стивена Легга, стучит клювом в дверь и почтовый ящик, пишет "Моя Планета" со ссылкой на Metro.

Местные жители прозвали Седрика «лебедем с асоциальным поведением». По словам властей, Седрик живет на озере вместе со своей подругой примерно семь лет.

Стивен обращался в Королевское общество защиты животных (RSPCA). Специалисты предположили, что лебедь мог приходить к дому Стивена, чтобы собрать с окон насекомых. Однако сам мужчина с этой версией не согласен. По его мнению, Седрик должен быть сыт, так как люди постоянно подкармливают лебедей на озере.

Обычно Седрик беспокоит Стивена с начала года и до конца лета. Стивен говорит, что шум от ударов лебедя в дверь и почтовый ящик разносится по всему дому, и это очень неприятно. Иногда Седрик может стучаться до трех часов.

Мужчина пытался отучить лебедя от дурной привычки, но ничего не получилось. Не помог даже ультразвуковой отпугиватель птиц. Стивен также пробовал заклеивать щель почтового ящика в двери. Тогда Седрик не беспокоил его, но Стивен перестал получать письма.

В комментарии журналистам специалисты RSPCA предположили, что лебедь может приходить к дому Стивена, потому его там ранее кто-то кормил прямо у дверей. Птица это запомнила и теперь приходит ежедневно за новой порцией угощения.