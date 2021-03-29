Компания Ecolines возобновляет автобусные рейсы между Ригой и Москвой

Согласно информации на сайте автобусной компании, пока рейсы будут проходить один раз в неделю.

Из Риги автобус будет отправляться по вторникам в 22:30 (прибытие в Москву на следующий день в 19:00).

Из Москвы (автовокзал "Битца") автобус будет отправляться по четвергам в 17:15 (прибытие в Ригу на следующий день в 10:50).

Стоимость билетов — 60 евро.

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