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29.03.2021, 12:19

Компания Ecolines возобновляет автобусные рейсы между Ригой и Москвой

 
Foto: Piia Puuraid
Автобусная компания Ecolines с радостью сообщает, что с 20 апреля возобновляет рейсы между Москвой и Ригой, которые были отменены из-за пандемии коронавируса еще весной прошлого года.

Согласно информации на сайте автобусной компании, пока рейсы будут проходить один раз в неделю.

Из Риги автобус будет отправляться по вторникам в 22:30 (прибытие в Москву на следующий день в 19:00).

Из Москвы (автовокзал "Битца") автобус будет отправляться по четвергам в 17:15 (прибытие в Ригу на следующий день в 10:50).

Стоимость билетов — 60 евро.

Более подробно ЗДЕСЬ.

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