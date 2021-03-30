Сотрудники Lufthansa не пустили на борт гражданку Эстонии, летевшую из Шотландии в Таллинн на похороны матери

Лана живет и работает на Шетландских островах, до этого училась в шотландском университете, вышла замуж за шотландца и имеет статус постоянного жителя Великобритании.

Еще 17 января Лана должна была улететь из Шотландии в Эстонию на похороны своей мамы. Она купила билеты у авиакомпании Lufthansa из Эдинбурга в Таллинн с пересадкой во Франкфурте и заранее, как и положено, приехала в аэропорт, чтобы не спеша пройти регистрацию. Однако домой она так и не попала.

По словам Ланы, накануне поездки она специально узнала в службе поддержки авиакомпании Lufthansa, а также у пограничной службы Германии, есть ли какие-то ограничения, которые могут помешать ей добраться из Шотландии в Эстонию с транзитной пересадкой во Франкфурте. В обеих службах девушку заверили, что она может спокойно лететь домой, препятствий никаких нет. Однако в аэропорту Эдинбурга на рейс ее не пустили, объяснив, что данная поездка невозможна из-за брексита, и поэтому на борт пускают только граждан Германии.

“Как мне сказали, причина, по которой я не могу лететь через Германию, — это брексит, — рассказывает Лана. “Однако накануне официальный иммиграционный сайт Германии мне подтвердил, что в экстренных случаях транзит по-прежнему возможен. Министерство иммиграции Германии также подтвердило по электронной почте, что транзит через Франкфурт разрешен”, — добавила она.

“Какая-то странная ситуация: гражданину Эстонии не разрешают вернуться домой транзитом через другую европейскую страну на похороны матери. Гражданину Эстонии, у которого есть все необходимые документы для поездки и который подвергает риску свое здоровье, путешествуя по всей Шотландии, чтобы потом его не пустили на борт самолета. Через несколько дней я получила информацию, что на самом деле мой транзит возможен, посольство Эстонии подтвердило, что меня должны были допустить на рейс”, — возмущается Лана.