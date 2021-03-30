Сотрудники Lufthansa не пустили на борт гражданку Эстонии, летевшую из Шотландии в Таллинн на похороны матери(5)
Лана живет и работает на Шетландских островах, до этого училась в шотландском университете, вышла замуж за шотландца и имеет статус постоянного жителя Великобритании.
Еще 17 января Лана должна была улететь из Шотландии в Эстонию на похороны своей мамы. Она купила билеты у авиакомпании Lufthansa из Эдинбурга в Таллинн с пересадкой во Франкфурте и заранее, как и положено, приехала в аэропорт, чтобы не спеша пройти регистрацию. Однако домой она так и не попала.
По словам Ланы, накануне поездки она специально узнала в службе поддержки авиакомпании Lufthansa, а также у пограничной службы Германии, есть ли какие-то ограничения, которые могут помешать ей добраться из Шотландии в Эстонию с транзитной пересадкой во Франкфурте. В обеих службах девушку заверили, что она может спокойно лететь домой, препятствий никаких нет. Однако в аэропорту Эдинбурга на рейс ее не пустили, объяснив, что данная поездка невозможна из-за брексита, и поэтому на борт пускают только граждан Германии.
“Как мне сказали, причина, по которой я не могу лететь через Германию, — это брексит, — рассказывает Лана. “Однако накануне официальный иммиграционный сайт Германии мне подтвердил, что в экстренных случаях транзит по-прежнему возможен. Министерство иммиграции Германии также подтвердило по электронной почте, что транзит через Франкфурт разрешен”, — добавила она.
“Какая-то странная ситуация: гражданину Эстонии не разрешают вернуться домой транзитом через другую европейскую страну на похороны матери. Гражданину Эстонии, у которого есть все необходимые документы для поездки и который подвергает риску свое здоровье, путешествуя по всей Шотландии, чтобы потом его не пустили на борт самолета. Через несколько дней я получила информацию, что на самом деле мой транзит возможен, посольство Эстонии подтвердило, что меня должны были допустить на рейс”, — возмущается Лана.
“Я чувствую, что кто-то должен нести ответственность за свои действия, за то, что не позволил мне, гражданке Эстонии, вернуться на родину, чтобы в последний раз попрощаться с мамой. Когда мне сказали, что я ни при каких обстоятельствах не могу сесть в самолет, у меня случился нервный срыв. Меня просто попросили отойти, потому что я якобы мешала посадке. Если бы за два дня до этого, когда я специально звонила узнать всю информацию, Lufthansa или погранслужба Германии сказали, что транзит не разрешен, я бы поехала в Лондон и оттуда прямым рейсом улетела бы в Эстонию”, — говорит Лана.
Когда сотрудники авиакомпании сообщили Лане, что ее не пустят на рейс, она позвонила в посольство Эстонии и попросила ей помочь.
“Лана позвонила мне из аэропорта Эдинбурга и объяснила, что ее не пускают на рейс, несмотря на наличие всех необходимых документов и соблюдение всех правил, предусмотренных для этой поездки”, — сказал почетный консул Эстонии Симпсон Бугласс.
“Она передала трубку сотруднику аэропорта, который повторил, что, согласно их инструкциям, на борт пускают только тех, кто возвращается в Германию, и это как-то связано с брекситом. Я объяснил, что Лана направляется в Эстонию и летит через Германию транзитом, и ей, как обладательнице эстонского паспорта и гражданину Европейского Союза, это должно быть разрешено в соответствии с действующими правилами. Но мне опять повторили, что на борт пускают только тех, кто непосредственно возвращается в Германию. Я пояснил, что девушка соблюдает все правила и, насколько я знаю, имеет право лететь домой. Их ответ был лаконичен: “Компьютер говорит “нет”, — рассказал почетный консул Эстонии.
“Мне очень жаль, что я не смог помочь Лане, учитывая причину ее поездки”, — добавил он.
В итоге 28-летняя Лана была вынуждена смотреть похороны по видеосвязи, потратив при этом 700 фунтов стерлингов (более 800 евро) на поездку с Шетландских островов в Эдинбург и проживание в отеле.
Еще большее возмущение вызвал у Ланы “широкий жест” авиакомпании Lufthansa, предложивший вернуть 423 фунта (почти 500 евро), хотя она купила билет с возможностью отмены или возврата. Эти деньги Лана получила только на прошлой неделе, и то во многом благодаря разглашению этой ситуации в газете The Scotsman. Из суммы, предназначенной девушке, вычли 63 фунта за административный сбор. Авиакомпания не принесла извинений и не предложила какой-либо компенсации.
“Авиакомпания не возвращает мне всю сумму, хотя я купила самый дорогой вид билета — Economy Flex, который позволяет отменить рейс и получить свои деньги обратно”, — поясняет девушка.
Представитель Lufthansa ответил следующим образом: “В отношении этого конкретного клиента Lufthansa отреагировала в соответствии с правилами, установленными властями. Lufthansa выражает свои соболезнования пассажиру и возвращает ему деньги за билет в качестве жеста доброй воли. С самого начала пандемии Lufthansa советует всем пассажирам перед поездкой проверять требования к поездке и правила въезда вместе с данными своего рейса.
Кроме того, у Lufthansa есть отдельная страница для предоставления пассажирам информации о поездках и ограничениях. Перед вылетом Lufthansa отправляет пассажирам электронное письмо с напоминанием о необходимости проверить действующие правила. Эти требования определяются каждой отдельной страной, а не авиакомпанией, поэтому последнее слово при допуске пассажиров всегда остается за иммиграционными властями, даже если Lufthansa обязана проверять документы от их имени.
Как правило, каждый пассажир несет ответственность за проверку своих проездных документов и требований к въезду в посольстве или консульстве страны назначения.
Lufthansa Group уважает и соблюдает все правила, а также делает все возможное для обеспечения безопасного путешествия”.
Аэропорт Эдинбурга заявил, что ответственность за пассажира несет авиакомпания.