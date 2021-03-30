Власти Великобритании могут продлить запрет на международные поездки на все лето

“По словам высокопоставленных лиц в правительстве, граждане Великобритании вряд ли смогут отправиться в зарубежные поездки ранее августа. На совещании по этому вопросу, которое назначено на 12 апреля, не предполагается рекомендация к возобновлению международных туристических поездок до конца лета”, — пишет издание.

Как отмечает газета, в дорожной карте по выходу Великобритании из карантина 17 мая — это самая оптимистичная дата по открытию границ, но в свете введения новых штрафов за попытки покинуть страну во время локдауна на майские послабления вряд ли можно рассчитывать.

“В правительстве также предупредили, что даже после снятия запрета на международные поездки туристы легко смогут путешествовать только в страны с хорошей эпидемиологической обстановкой и темпами вакцинации, например, в Израиль. Для этого будет создана система туристических коридоров”, — пишет Evening Standart.

По словам источника в правительстве Великобритании, также страна рассматривает введение классификации стран по типу светофора, которая позволит путешествовать в страны из “зеленого списка”. По прибытии из таких стран в королевство не нужно будет соблюдать карантин, понадобится сдать экспресс-тест на ковид. По возвращению из стран из “желтого списка”, возможно, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, а также тест и карантин по возвращении. После поездок в “красные страны” грозит двухнедельная самоизоляция в отеле около аэропорта за свой счет.

С понедельника в королевстве начинает действовать закон, согласно которому граждан будут штрафовать на $6,9 тыс. за попытку покинуть страну во время локдауна без уважительной причины. К уважительным можно отнести учебу, работу, лечение, волонтерскую деятельность и другие.

Гражданам, которые хотят посетить Великобританию, по приезде нужно соблюдать 10-дненый карантин и сделать два ПЦР-теста за свой счет, которые обойдутся в 210 фунтов.