Новости
30.03.2021, 08:00

В Петербурге появился памятник шаверме. Местные васти назвали его актом вандализма

 (14)
Ekraani kuvatõmmis Youtube/ Телеканал 360
В Приморском районе Петербурга на фасаде одного из домов установили памятник шаверме. В соцсетях пользователи пошутили, что теперь ждут “ответку от москвичей”.

Скульптура появилась на стене дома № 106 по Школьной улице. Она изображает руку, держащую сверток в фольге. Снизу подпись: “Питерской шаверме”. Недалеко от этого места находится кафе-шаверма “Раш Лаваш”, сотрудникам которого принадлежит идея установки памятника, сообщает портал DailyAfisha.

“Конечно, мы согласовывали [установку объекта], без этого он бы не появился. С кем именно — не владею информацией. Наши цели — прорекламировать заведение и обозначить значимость, важность этого блюда в нашем городе”, — рассказали изданию в кол-центре предприятия.

В районной администрации к художественной ценности объекта отнеслись скептически. “Мы предполагаем, что это акт вандализма и рекламы со стороны предприятия общественного питания, располагающегося в этом здании”, — сообщили “Фонтанке” в пресс-службе.

Оставить комментарий Читать комментарии (14)