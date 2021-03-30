В Петербурге появился памятник шаверме. Местные власти назвали его актом вандализма

Скульптура появилась на стене дома № 106 по Школьной улице. Она изображает руку, держащую сверток в фольге. Снизу подпись: “Питерской шаверме”. Недалеко от этого места находится кафе-шаверма “Раш Лаваш”, сотрудникам которого принадлежит идея установки памятника, сообщает портал DailyAfisha.

“Конечно, мы согласовывали [установку объекта], без этого он бы не появился. С кем именно — не владею информацией. Наши цели — прорекламировать заведение и обозначить значимость, важность этого блюда в нашем городе”, — рассказали изданию в кол-центре предприятия.

В районной администрации к художественной ценности объекта отнеслись скептически. “Мы предполагаем, что это акт вандализма и рекламы со стороны предприятия общественного питания, располагающегося в этом здании”, — сообщили “Фонтанке” в пресс-службе.