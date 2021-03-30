Правительство Нидерландов в качестве эксперимента бесплатно отправит почти 200 туристов на отдых в Грецию

При этом голландцы окажутся единственными гостями в объекте размещения, и им будет запрещено покидать его территорию. По условиям программы, вернувшихся на родину туристов обяжут пройти десятидневный карантин.

На сегодняшний день на участие в эксперименте подано около 25 тысяч заявок — обладателем путевки может стать любой житель Нидерландов от 18 до 70 лет, не болеющий коронавирусом.

Уточняется, что власти Нидерландов решили организовать целый ряд подобных экспериментов, чтобы выяснить безопасность проведения массовых мероприятий. Так, недавно в стране состоялась конференция с участием 500 человек и танцевальная вечеринка, которую посетили 1,3 тысячи гостей.