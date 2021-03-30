30.03.2021, 11:00
В Хорватии запустили приложение для поиска идеального пляжа
Фото автора Oliver Sjöström: Pexels
В Хорватии для туристов запустили новое приложение – оно помогает найти идеальный пляж для отдыха, сообщает портал 34travel.me.
Теперь там собирают всю информацию о пляжах: начиная от их типов и заканчивая удобствами. Так, можно выбрать место, куда лучше пойти с детьми и животными, а можно найти пляж, оборудованный для людей с инвалидностью. Пользователям доступна геолокация, фото и панорама. Есть возможность ставить оценки.