30.03.2021, 09:30
Женщине с негативным тестом не разрешили улететь в Египет: врач еще не признал ее здоровой(26)
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Гражданке России с негативным тестом на коронавирус не позволили вылететь из Таллинна в Египет, поскольку врач пока не признал ее здоровой, сообщает rusERR.
Инцидент с участием гражданки России 1993 года рождения произошел в Таллиннском аэропорту в минувшую субботу, сообщает Пыхьяская префектура.
Женщина, у которой была справка, подтверждающая сдачу негативного теста на коронавирус, собиралась улететь в Шарм-эль-Шейх, но путешествие не состоялось, так как, по оценке чиновников, она по-прежнему должна находиться на самоизоляции. В итоге гражданке России не позволили сесть на самолет, отправив отбывать карантин по месту жительства в Эстонии.