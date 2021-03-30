Женщине с негативным тестом не разрешили улететь в Египет: врач еще не признал ее здоровой

Женщина, у которой была справка, подтверждающая сдачу негативного теста на коронавирус, собиралась улететь в Шарм-эль-Шейх, но путешествие не состоялось, так как, по оценке чиновников, она по-прежнему должна находиться на самоизоляции. В итоге гражданке России не позволили сесть на самолет, отправив отбывать карантин по месту жительства в Эстонии.