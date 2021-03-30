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30.03.2021, 10:30

У переболевших коронавирусом практически нет возможностей поехать за границу

 
Foto: Andres Putting
Люди, переболевшие COVID-19, не могут въехать в большинство стран Европы, так как для пересечения границы нужен отрицательный тест на коронавирус, сообщает rusERR.

"Сейчас можно взять справку от семейного врача или сдать тест на антитела, перевести документы на английский язык и попытаться доказать с их помощью право на пересечение границы", – рассказал вице-канцлер по европейским вопросам Министерства иностранных дел Мярт Вольмер.

Наряду с Эстонией въехать в страну на основании справки о наличии антител сейчас можно в Грецию, Литву, Румынию, Словению и на Кипр. "В другие страны без отрицательного теста въехать проблематично", – констатировал вице-канцлер, добавив, что и в соседние страны можно попасть только с негативным тестом и по веской причине, так как в Финляндии и Латвии ограничения очень жесткие.

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