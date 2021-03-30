У переболевших коронавирусом практически нет возможностей поехать за границу

"Сейчас можно взять справку от семейного врача или сдать тест на антитела, перевести документы на английский язык и попытаться доказать с их помощью право на пересечение границы", – рассказал вице-канцлер по европейским вопросам Министерства иностранных дел Мярт Вольмер.

Наряду с Эстонией въехать в страну на основании справки о наличии антител сейчас можно в Грецию, Литву, Румынию, Словению и на Кипр. "В другие страны без отрицательного теста въехать проблематично", – констатировал вице-канцлер, добавив, что и в соседние страны можно попасть только с негативным тестом и по веской причине, так как в Финляндии и Латвии ограничения очень жесткие.