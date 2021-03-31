ВИДЕО | Туристы сыграли в волейбол рядом с извергающимся вулканом

На заднем плане на видео видно, как из жерла вулкана вытекает лава. “Возможно, это самое исландское, что я видела”, — написала Рут в комментариях.

People casually playing volleyball at the #volcano in #Fagradalsfjall, #Iceland yesterday 🌋



Mögulega það íslenskasta sem ég hef séð. pic.twitter.com/nU3VeDqziR — Rut Einarsdóttir (@ruteinars) March 28, 2021

“Это отличное место для “простой” игры в волейбол, чтобы видео с ней стало вирусным”, — отметил один из подписчиков.

Позднее Рут опубликовала другие видео, на которых девушка пьет чай с видом на извергающийся вулкан.

Вулкан Фаградальсфьядль находится в 32 км от Рейкьявика. Он активизировался впервые за 6000 лет. Извержению предшествовала серия небольших землетрясений. Всего за четыре недели их было около 40 000.

And a few more as the day went on and it got brighter. Personally, I think @MoominOfficial should sponsor our next trip. pic.twitter.com/fRrhXdKEdr — Rut Einarsdóttir (@ruteinars) March 28, 2021