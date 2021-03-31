31.03.2021, 11:40
ВИДЕО | Туристы сыграли в волейбол рядом с извергающимся вулканом
Scanpix, HALLDOR KOLBEINS
Пользовательница Twitter Рут Эйнарсдоттир опубликовала видео, как группа туристов играет в волейбол недалеко от извергающегося вулкана Фаградальсфьядль в Исландии.
На заднем плане на видео видно, как из жерла вулкана вытекает лава. “Возможно, это самое исландское, что я видела”, — написала Рут в комментариях.
“Это отличное место для “простой” игры в волейбол, чтобы видео с ней стало вирусным”, — отметил один из подписчиков.
Позднее Рут опубликовала другие видео, на которых девушка пьет чай с видом на извергающийся вулкан.
Вулкан Фаградальсфьядль находится в 32 км от Рейкьявика. Он активизировался впервые за 6000 лет. Извержению предшествовала серия небольших землетрясений. Всего за четыре недели их было около 40 000.