Вьетнамский суд вынес приговор бортпроводнику за распространение коронавируса

Вьетнамский суд приговорил бортпроводника Vietnam Airlines к двум годам лишения свободы условно, признав его виновным в нарушении правил карантина, введенного в связи с пандемией Covid-19, и распространении коронавируса.

В заявлении Министерства общественной безопасности Вьетнама отмечается, что в ходе однодневного судебного процесса Народный суд Хошимина признал 29-летнего Дуонга Тан Хау виновным в “распространении опасных инфекционных заболеваний”. После возвращения самолета во Вьетнам из Японии, бортпроводник рейса нарушил правила 14-дневного карантина и вместо изоляции посещал кафе, рестораны и уроки английского языка, а также встречался с 46 другими людьми. 28 ноября его тесты дали положительный результат на Covid-19.

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