ВИДЕО | Знаменитый парк Кекенхоф запустил виртуальный тур: насладиться полями тюльпанов теперь может каждый

Как говорится на сайте Keukenhof Garden, Нидерланды сильно пострадали от пандемии Covid-19, поэтому сад пока не открыт для посетителей. Представители сада говорят, что в последние недели они активно консультировались с властями о том, можно ли открыть сад, какие требования должны быть соблюдены, чтобы сад был безопасным для посетителей, но пока, к сожалению, его можно посетить только виртуально.

Представители сада не скрывают, что все они сильно разочарованы тем, что не могут принять посетителей, поскольку все сотрудники сада приложили много усилий для того, чтобы порадовать будущих посетителей. При этом сад настроен дождаться “зеленого света” и только тогда открыть двери для всех желающих.

А пока же на красочные поля тюльпанов мы можем посмотреть только виртуально. Видеотуры можно найти на странице Keukenhof Garden в Facebook, но и на Youtube.

Вот несколько из них:

"Кекенхоф" в переводе с голландского означает "кухонный парк" или "огород".на самом же деле Кекенхоф – это королевский парк цветов, где на 79 акрах цветут почти 800 разных видов тюльпанов.

Впрочем, сажают здесь не только тюльпаны, хотя они по праву занимают первое место среди остальных цветов – 4,5 миллиона луковиц. В садах Кекенхофа можно полюбоваться на фантастические коллекции гиацинтов, нарциссов, орхидей, роз, ирисов, лилий и других цветов.

Сады Кекенхофа расположились на 32 гектарах земли, в парке также есть четыре павильона с цветами. Ежегодно парк открывается всего на восемь недель, а посетить его за это время успевает свыше миллиона человек.