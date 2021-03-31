Рейс Finnair задержали на целый час из-за пассажира, отказавшегося надеть маску на борту самолета

Согласно Закону об авиации, на борту самолета пассажир должен придерживаться установленных правил с целью обеспечения безопасности как всего самолета, так и его экипажа, пишет издание Iltalehti . Рейс авиакомпании Finnair по маршруту Хельсинки -Ивало был задержан на целый час из-за отказа одного из пассажиров надеть маску в самолете.

Согласно Закону об авиации, поведение авиапассажира не должно угрожать безопасности полета или экипажа воздушного судна. Пассажир должен соблюдать установленные правила на протяжении всего рейса. Finnair и ранее вызывал полицию из-за пассажиров, которые отказались надеть маску. Один такой инцидент произошел в феврале, второй — в начале марта. Последний случай был связан с мужчиной из города Эспоо, который на протяжении всего рейса Оулу-Хельсинки ел орехи и отказывался надеть маску, несмотря на просьбы бортпроводников. В результате его внесли в черный список авиакомпании — он не сможет летать рейсами Finnair в течение полугода.