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31.03.2021, 08:00

ФОТО | Как выглядит Эстония из космоса?

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Foto: NASA
Ежедневно с Международной космической станции делают сотни фотографии нашей планеты. За много лет собрана большая коллекция уникальных снимков Среди многочисленных городов и стран можно увидеть и Эстонию.

Мы собрали небольшую галерею изображений Эстонии. На фотографиях отмечены район и год съемки.

Всю галерею фотографий, сделанных космонавтами начиная с 1961 года, можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Кроме того, сотрудники Космического центра имени Джонсона поделились своими любимыми фотографиями, сделанными в прошлом году:

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