ФОТО | Как выглядит Эстония из космоса?

Мы собрали небольшую галерею изображений Эстонии. На фотографиях отмечены район и год съемки.

Всю галерею фотографий, сделанных космонавтами начиная с 1961 года, можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Кроме того, сотрудники Космического центра имени Джонсона поделились своими любимыми фотографиями, сделанными в прошлом году: