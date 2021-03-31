31.03.2021, 08:00
ФОТО | Как выглядит Эстония из космоса?(22)
Foto: NASA
Ежедневно с Международной космической станции делают сотни фотографии нашей планеты. За много лет собрана большая коллекция уникальных снимков Среди многочисленных городов и стран можно увидеть и Эстонию.
Мы собрали небольшую галерею изображений Эстонии. На фотографиях отмечены район и год съемки.
Всю галерею фотографий, сделанных космонавтами начиная с 1961 года, можно посмотреть ЗДЕСЬ!
Кроме того, сотрудники Космического центра имени Джонсона поделились своими любимыми фотографиями, сделанными в прошлом году: