В прошлом году жители Эстонии сэкономили на путешествиях более миллиарда евро

В прошлом году жители Эстонии провели 4,6 млн ночей во время поездок за границу и 4,4 млн ночей в поездках по стране. На путешествие по стране потратили 328 млн евро, а на путешествия за границу — более 470 млн евро.

Аналитик департамента статистики Эпп Реммелг отметила, что основными направлениями поездок за границу с ночевкой годами были Финляндия, Латвия, Литва, Россия и Швеция. Из этих стран в прошлом году значительнее всего сократилось количество путешествий в Россию (82,9%) и меньше всего — в Литву (39,3%). “В среднем на поездку с ночевкой за границу тратили 842,3 евро, из которых 304,5 евро до поездки и 537,8 евро во время путешествия. Расходы на поездки на отдых были значительно выше, чем на командировки”, — уточнила Реммелг.

Больше всего поездок с ночевкой по стране было совершено в Харьюмаа, Пярнумаа, Тартумаа и на Сааремаа. За года заметно снизилась популярность таких направлений как Вильяндимаа (68,3%), Ляэне-Вирумаа (48,2%) и Таллинн (47,4%). “В среднем на путешествие внутри страны тратили 154 евро. Чаще всего поездка длилась до трех ночей. Если количество поездок по стране с целью отдыха уменьшилось по сравнению с 2019 годом на четверть, то посещение знакомых и родственников уменьшилось на 48%, а командировок внутри страны — на 54%”, — добавила Реммелг.

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